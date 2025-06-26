В Беларуси тарифы на пересылку писем и бандеролей повышены на 22%

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 43 от 18 июня 2025 года на 22% повышены тарифы на пересылку писем, бандеролей и почтовых карточек.

Согласно документу, отправка почтовых открыток, письма или бандероли весом до 20 г для физлиц обойдется в 86 копеек (ранее – 70 копеек). При этом за каждые следующие полные и неполные 20 г нужно будет доплатить 7 копеек (ранее – 6 копеек).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь будут платить 72 копейки за отправку за пересылку почтовых карточек, писем и бандеролей весом до 20 граммов (ранее - 58 копеек), а за каждые следующие полные и неполные 20 г корреспонденции - 6 копеек (ранее – 5 копеек).

Постановление вступает в силу после опубликования.