Казахстан совместно с китайской CNOOC будут искать нефть на Каспии

Министерство энергетики Казахстана, «КазМунайГаз» и CNOOC Hong Kong Holding Limited (дочерняя компания китайской CNOOC Limited) подписали контракт на разведку и добычу углеводородов в рамках проекта «Жылыой», расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря. Об этом сообщила пресс-служба казахстанской компании.

«Это событие знаменует собой важный этап в развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем в нефтегазовой сфере. Крупная китайская компания CNOOC впервые заходит в Казахстан с инвестициями, начиная именно с проекта геологоразведки», - говорится в сообщении.

Проект будет реализован на паритетной основе 50/50, при этом финансирование разведочного периода обеспечит CNOOC. Речь, в частности, идет о бурении одной скважины глубиной два километра, дальнейшей сейсморазведке и бурении второй скважины глубиной 4,5 километра.

По предварительным оценкам «КазМунайГаза», геологический потенциал участка составляет более 185 млн тонн нефти. Компания объявила о поиске стратегического партнера на этот проект в сентябре прошлого года.

CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) — третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Специализируется на разведке и добыче углеводородов. Компания активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в крупных проектах в более чем 20 странах.