Польша делает ставку на дешевую и безопасную энергию и развитие наземной ветрогенерации

Министерство климата Польши работает над расширением использования дешевой и безопасной энергии из возобновляемых источников.

Сегодня в Сейме прошло второе чтение законопроекта о развитии наземных ветряных турбин, пишут польские СМИ.

Глава министерства Паулина Хенниг-Клеска подчеркнула, что именно возобновляемые источники энергии (ВИЭ) являются наилучшим способом обеспечения дешевой энергии как для населения, так и для экономики страны. По ее словам, правительство стремится упростить законодательство и передать полномочия по принятию решений об инвестициях в ВИЭ местным властям.

Она также напомнила, что для бытовых потребителей цены на электроэнергию останутся замороженными до конца текущего года. В эфире Первой программы Польского радио Хенниг-Клеска сообщила, что в государственном бюджете предусмотрены средства для компенсаций, связанных с заморозкой тарифов.

«Я представила премьер-министру возможные сбережения в рамках программы замораживания цен — это около 900 миллионов злотых. Мы хотим использовать эти средства, чтобы принять закон до парламентских каникул», - сказала она.

По ее словам, с учетом снижения рыночных цен на энергию, в 2026 году, скорее всего, в продлении заморозки необходимости не будет. Сейчас действуют правила, по которым домашние хозяйства до 30 сентября могут оплачивать электричество по фиксированной ставке — 500 злотых за мегаватт-час (без НДС). А до конца июля поставщики электроэнергии должны подать в Управление по регулированию энергетики предложения по новым тарифам, которые будут действовать после 30 сентября.

Одновременно правительство предлагает дополнительные меры поддержки. Граждане, установившие ветряную турбину на расстоянии от 500 до 1000 метров от дома, смогут получить компенсацию в размере до 20 тысяч злотых в год. Для гмин (муниципалитетов) размер поддержки составит до 150 тысяч злотых — в зависимости от мощности установленной турбины.