Энергопотребление домохозяйств в ЕС снижается второй год подряд

В 2023 году домохозяйства Европейского союза потребили 9,6 миллиона тераджоулей энергии, что на 5,6% меньше по сравнению с 2022 годом и на 12,7% меньше по сравнению с рекордным уровнем 2021 года.

Снижение фиксируется уже второй год подряд, сообщает Евростат.

Наибольшая часть энергии в жилом секторе шла на отопление помещений - 62,5% от общего потребления. Еще 15,1% приходилось на нагрев воды. Таким образом, более трех четвертей всей потребляемой энергии в домах ЕС использовалось для тепловых нужд. Освещение и электроприборы занимали 14,5%, приготовление еды - 6,5%, а охлаждение и другие нужды - менее 2%.

По структуре потребляемых источников энергии лидировал природный газ (29,5%), за ним следовали электричество (25,9%) и возобновляемые источники, и биотопливо (23,5%).

Различия между странами сохраняются: например, в Нидерландах, Италии и Венгрии доля природного газа в бытовом потреблении превышает 45%, тогда как в таких странах, как Мальта, Болгария и Швеция, доминирует электричество. В свою очередь Хорватия, Латвия, Словения и Эстония входят в число стран, где наиболее широко используются возобновляемые источники энергии и биотопливо - в Эстонии их доля составляет почти 40%.