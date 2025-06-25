Китайский лидер по производству электромобилей сокращает выпуск авто

Крупнейший в мире производитель электромобилей BYD сокращает объемы производства и откладывает расширение заводов. Об этом пишет Reuters.

Китайский производитель электромобилей BYD, который в прошлом году обогнал Tesla по объему продаж, замедлил темпы производства и отменил часть изменений на по меньшей мере четырех своих заводах.

Сообщается, что компания также отсрочила запуск новых производственных линий. Эти шаги стали следствием стремительного роста запасов.

По данным Ассоциации автодилеров Китая, средний уровень запасов BYD в мае составил более 3 месяцев, что стало самым высоким показателем среди всех брендов.

В прошлом году компания реализовала более 4,2 млн автомобилей, а на 2025 год запланировала рост до 5,5 млн. Впрочем, в апреле и мае темпы роста резко упали - до 13% и 0,2% соответственно, что стало худшим результатом за более чем год.

Кроме отмены ночных смен, BYD пересматривает свои инвестиционные планы. Один из крупных дилеров компании в провинции Шаньдун объявил о банкротстве, закрыв по меньшей мере 20 салонов.

Несмотря на значительное снижение цен (некоторые модели стоят 7800 долларов), внутренний спрос замедляется. Доля экспорта в продажах BYD в этом году составляет около 20%.