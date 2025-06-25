Страны Юго-Восточной Азии диктуют Китаю условия торговли

Разговоры о "втором китайском шоке", потрясающем АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в которую входят 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии), не учитывают растущую силу и влияние блока на формирование торговли с Пекином. Об этом пишет издание Asia Times.

"Всплеск производства в Китае, который некоторые называют "вторым китайским шоком", вызвал опасения, что поток дешевого китайского импорта может привести к деиндустриализации значительных территорий Юго-Восточной Азии. Однако правительства стран Юго-Восточной Азии все чаще используют доступ к своим быстрорастущим рынкам как стратегический рычаг влияния", - говорится в публикации.

Характер торговли между Китаем и АСЕАН изменился, что обусловлено ростом стоимости китайских промежуточных и готовых товаров по сравнению с товарным экспортом Юго-Восточной Азии. этот сдвиг в сочетании с ростом среднего класса и покупательной способности в регионе способствовал увеличению торгового дисбаланса, пишет Asia Times.

"Государства АСЕАН применяют подобные рычаги влияния, используя доступ к рынку для стимулирования промышленной модернизации с помощью мандатов на местную составляющую, передачу технологий и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной собственности", - отмечает издание.

В качестве примера Asia Times приводит Таиланд, который требует от производителей электромобилей, которые получают налоговые льготы, производить основные компоненты на местном уровне. Это побуждает китайские компании BYD и Changan взять на себя обязательства использовать 40%-90% местных ресурсов.

"Это часть политики Таиланда, которая привлекла более $3,5 млрд китайских инвестиций и имеет целью увеличить национальное производство электромобилей на 40% в 2025 году", - говорится в публикации.

Другой пример, который приводит издание - Малайзия, которая уполномочивает региональные дизайнерские центры лицензировать мягкую игрушку Labubu китайской компании Pop Mart. Причем Юго-Восточная Азия стала крупнейшим и самым быстрорастущим международным рынком китайской компании. Доходы в регионе выросли на 619% в годовом исчислении до 336 миллионов долларов, что составляет почти половину зарубежных доходов Pop Mart.

"Эти примеры показывают, что страны АСЕАН не просто поглощают и не обязательно страдают от так называемого "второго китайского шока". Наоборот, во многих случаях они активно формируют условия своего взаимодействия с Китаем", - уверяет Asia Times.

Глобальные тенденции делают зависимость от производства из одного источника неприемлемой. Согласно опросу McKinsey, проведенному в 2025 году среди 400 китайских компаний-экспортеров, 58% из них используют стратегию "Китай+1", причем АСЕАН является их ведущей вторичной производственной базой.

По прогнозам, товарооборот между Китаем и АСЕАН достигнет одного триллиона долларов США, что превысит совокупный объем торговли Соединенных Штатов и Европейского Союза с Китаем и сделает АСЕАН крупнейшим торговым партнером Китая.

Издание пишет, что сегодня взаимозависимости Китая и АСЕАН угрожает не экономическая логика, а растущее внутриполитическое давление. Общественное мнение все больше формирует границы и направления внешней политики.

"Таиланд и Камбоджа имеют активную двустороннюю торговлю. Но бурный пограничный спор вызвал политическую реакцию в обеих странах, что привело к закрытию прибыльной приграничной торговли. На Филиппинах националистическое возмущение из-за напряженности в морских отношениях с Китаем усилило позицию Манилы в отношении широких отношений. Даже Китай сталкивается с внутренними ограничениями, поскольку внутренний национализм формирует его внешнюю политику в отношении Тайваня, а также Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей", - говорится в публикации.