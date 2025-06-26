Израиль оценивает ущерб от ракетных ударов Ирана в $3 млрд

Израиль оценивает стоимость нанесенного во время 12-дневной войны с Ираном ущерба в 10 млрд шекелей ($3 млрд).

Эти средства необходимы для ремонта поврежденных ракетами зданий и выплат компенсаций местному бизнесу, пишет Bloomberg.

"Это самый большой вызов, с которым мы столкнулись. В истории Израиля никогда не было таких убытков", – заявил Шай Ааронович, генеральный директор Налогового управления Израиля, отвечающий за выплату компенсаций.

Сумма не включает расходы Израиля на замену вооружений и оборонных систем, использовавшихся в кампании.

По словам министра финансов Бецалеля Смотрича, общая стоимость войны может составить $12 млрд.

В течение 12-дневной кампании израильская экономика была почти полностью остановлена, школы и предприятия закрыты, за исключением тех, что были признаны жизненно важными.

По оценкам Министерства финансов, сумма компенсации, которую правительство должно выплатить предприятиям, составляет 5 млрд шекелей. Это вдвое больше, чем выплаты за повреждение имущества в октябре 2023 года, включая суммы, выплаченные целым общинам, разрушенным во время атак боевиков ХАМАС.