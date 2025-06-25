Доходы Саудовской Аравии от нефти упали до минимума за четыре года

Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти в апреле упали до $16,5 млрд - это самый низкий показатель почти за четыре года. Об этом сообщает Bloomberg.

Это на 21% меньше, чем в прошлом году, и на 7% меньше, чем в марте. Причиной стало падение цен на нефть - сорт Brent подешевел более чем на 15%, достигнув минимума за четыре года.

Обвал произошел после введения глобальных пошлин администрацией США и заявления ОПЕК+ об ускорении темпов добычи. Это вызвало серьезную турбулентность на рынке. Хотя цена Brent впоследствии частично восстановилась и сейчас составляет около $68 за баррель, она все еще на 9% ниже, чем в начале года.

Саудовская экономика испытывает растущее давление. Снижение цен ставит под угрозу финансирование амбициозной программы "Видение 2030" принца Мохаммеда бин Салмана. По словам аналитика EFG Hermes Мохамеда Абу Баши, цены на уровне $65 могут привести к росту дефицита бюджета и госдолга.

ОПЕК+ планирует обсудить объемы добычи на август во время встречи 6 июля. Ожидается, что Саудовская Аравия будет выступать за продолжение увеличения поставок. Между тем спрос на нефть в Китае остается умеренным, что создает дополнительную неопределенность для рынка.