Последнее обновление: 26.06.2025 15:14

Три плановые инспекции МАГАТЭ пройдут в Беларуси

В Беларуси пройдут три плановые инспекции МАГАТЭ в соответствии с соглашением о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает Госатомнадзор.

Согласно информации, инспекторы агентства посетят Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны" НАН Беларуси, УП "Экорес" и Белорусскую АЭС.

В рамках инспекций запланировано проведение физических инвентаризаций ядерного материала и проверки ведения отчетной документации.

Соглашение между Беларусью и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия было заключено 14 апреля 1995 года.



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