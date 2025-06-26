Власти США поручили Fannie Mae и Freddie Mac изучить юзкейсы с криптовалютой

Глава Федерального агентства жилищного финансирования США (FHFA) Уильям Пулт поручил ипотечным гигантам Fannie Mae и Freddie Mac изучить возможности использования криптовалют.

Компании подготовят предложение по учету цифровых активов при оценке рисков по ипотечным займам для частных лиц.

«Я приказал Fannie Mae и Freddie Mac подготовить их бизнес к учету криптовалюты в качестве ипотечного актива. Это соответствует видению президента Трампа сделать США мировой криптостолицей», - заявил Пулт.

Это решение продолжает политику администрации Трампа по поддержке индустрии. Ранее президент обещал сделать США «криптостолицей», инициировал создание стратегического биткоин-резерва и назначил лояльных к отрасли регуляторов в ключевые ведомства.

Fannie Mae и Freddie Mac созданы Конгрессом США. Их задача — обеспечивать ликвидность и стабильность на ипотечном рынке, выкупая кредиты у заимодавцев.

Согласно финансовой декларации, Пулт владеет биткоином и Solana на сумму от $500 001 до $1 млн в каждом активе. Он также является держателем акций майнинговой компании MARA.

Ранее в этом месяце OpenAI получила от Пентагона контракт на $200 млн. Компания предоставит ведомству инструменты на базе ИИ.