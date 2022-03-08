Fitch понизило долгосрочный рейтинг Беларуси до мусорного "ССС"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Беларуси в иностранной валюте до уровня "CCC" с "B".

Новые санкции и вероятность принятия новых рестрикций из-за поддержки Беларусью военного вторжения России в Украину, наряду с тесными экономическими и финансовыми связями с РФ создают значительные угрозы для макрофинансовой стабильности и повышают уровень неопределенности относительно способности страны выполнять свои внешние обязательства.

Примечательно, что эксперты Fitch не уверены в готовности России оказать Беларуси финансовую поддержку для погашения еврооблигаций в 2023 году.