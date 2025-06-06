Реальные доходы населения Германии в I квартале выросли на 1,2%

В I квартале 2025 года средний размер номинальной заработной платы в ФРГ увеличился на 3,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные статистического управления страны.

В то же время потребительские цены в январе-марте выросли на 2,3%, в результате чего реальные доходы населения (с учетом инфляции) в среднем повысились на 1,2%. Данный показатель вырос по итогам восьмого квартала подряд.

Рост доходов темпами выше среднего уровня наблюдался в таких отраслях, как энергоснабжение (+6,6%), профессиональная, научная и техническая деятельность (+5,8%), а также информация и связь (+5,8%). Снижение зафиксировано в сфере добычи полезных ископаемых (-2,4%).