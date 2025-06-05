В Эстонии годовой рост промпроизводства в апреле ускорился до 4%

Промышленные предприятия в Эстонии произвели в апреле в постоянных ценах на 4% больше продукции, чем в аналогичный месяц прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики страны.

По сравнению с мартом объемы производства увеличились на 0,9%.

В обрабатывающей промышленности производство выросло на 4,4% в годовом исчислении и на 0,8% - в месячном.

В энергетике объемы производства выросли на 0,6%, а в горнодобывающей промышленности сократились на 2,1% по сравнению с апрелем 2024 года.

Департамент статистики отметил, что рост промышленного производства в апреле наблюдался в большинстве секторов обрабатывающей промышленности. Эта отрасль находилась в упадке с лета 2022 года, показала первые признаки улучшения в октябре и ноябре 2024 года, и с тех пор месяц за месяцем продолжает расти.

Две трети общего объема продукции обрабатывающей промышленности (65,2%) в апреле 2025 года было экспортировано.

В текущих ценах объемы продаж продукции в обрабатывающей промышленности выросли на 5,3% по сравнению с апрелем 2024 года (с поправкой на число рабочих дней). Продажи продукции на внутреннем рынке выросли на 10,4%, а на экспорт - на 2,6%.