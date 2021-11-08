Fitch подтвердило рейтинг Беларуси на уровне "B" с "негативным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте на уровне "B" с "негативным" прогнозом.

"Рейтинг Беларуси уравновешивают высокий доход на душу населения, улучшенная основа экономической политики и чистые показатели погашения долга на фоне низких валютных резервов, невысокие перспективы роста экономики, подверженный валютным рискам государственный долг, лабый банковский сектор и высокая внешняя задолженность", - говорится в пресс-релизе, передает Интерфакс-Запад.

"Негативный" прогноз рейтинга "отражает факторы уязвимости, которые усилились поствыборным политическим кризисом и усугубились волнами санкций, которые создают риски для макроэкономической и финансовой стабильности", - поясняется в сообщении.

Эксперты агентства считают, что "эти риски более чем компенсируют временное улучшение некоторых показателей кредитоспособности, частично поддерживаемое более высокими ценами и производством основных экспортных товаров".

В пресс-релизе отмечается, что рост экономики Беларуси в 2021 году превзошел ожидания Fitch, а макроэкономическая стабильность сохранялась, несмотря на усиление западных санкций. По оценке агентства, ВВП Беларуси в этом году вырастет на 2,1%, ранее (в мае) Fitch ожидал рост белорусской экономики на 0,7%. По прогнозу Fitch, в 2022 году рост экономики страны замедлится до 0,3% по мере ослабления эффекта прошлогодней базы и усиления воздействия санкций.

В пресс-релизе отмечается, что в настоящее время "в санкциях остаются пробелы, которые смягчили их краткосрочные последствия". При этом со временем белорусские компании почувствуют последствия потери инвестиционных товаров, которые, как правило, поступают из ЕС. Кроме того, неуверенность в отношении досягаемости санкций США, репутационные риски и возможная траектория будущих санкций станет серьезным препятствием для экономического роста, считают эксперты агентства.

По оценке Fitch, в 2021 году в платежном балансе Беларуси сформируется профицит счета текущих операций на уровне 0,7% ВВП в связи с более высокими доходами от экспорта основных сырьевых товаров и снижением внутреннего потребления, которое сдерживает рост импорта.

"В 2022 и 2023 годах мы прогнозируем, что счет текущих операций вернется к дефициту из-за ослабления цены на основные экспортные товары, более высокие транспортные расходы и более низкий рост экспорта ИТ-услуг", - отмечается в пресс-релизе.