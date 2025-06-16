Рост промпроизводства в Беларуси за январь-май 2025 года замедлился до 1%

В январе-мае 2025 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 85,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101% к январю-маю 2024 г.

Как сообщает Белстат, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности подрос на 2,9%, в обрабатывающей промышленности – на 0,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 1,9%.

При этом в водоснабжении, сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство сократилось на 0,2%.

В региональном разрезе рост промпроизводства в Минской области замедлился до 5,9%, в Минске - до 2,5%, в Брестской области - до 2,5%, в Могилевской – ускорился на 1,3%. В то же время в Витебской области снижение промпроизводства ускорилось до 3,5%, в Гомельской – до 3%, в Гродненской -замедлилось до 1,15%.