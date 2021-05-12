Fitch подтвердило негативный прогноз по рейтингу Беларуси

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Беларуси в иностранной валюте на уровне "B" с "негативным" прогнозом, отмечая сохранение политической напряженности и слабые перспективы экономического роста.

"Рейтинг Беларуси отражает, с одной стороны, высокий доход на душу населения, улучшение проводимой экономической политики, а также хорошую историю погашения долга, и, с другой стороны, низкие валютные резервы, сдержанные перспективы роста, высокую подверженность госдолга валютным рискам, слабый банковский сектор, высокую внешнюю задолженность и слабые индикаторы качества управления по сравнению со странами с сопоставимыми рейтингами. "Негативный" прогноз учитывает уязвимость, усилившуюся ввиду политического кризиса в поствыборный период, которая обусловливает риски для макроэкономической и финансовой стабильности", - говорится в пресс-релизе агентства, который цитирует Интерфакс-Запад.

По мнению экспертов Fitch, "противостояние между властями и оппозицией после прошлогодних выборов, результаты которых оспаривались, остается неразрешенным". В то же время отмечается ослабление публичных протестов на фоне жестких мер со стороны властей.

В части ожидаемой экономической политики властей эксперты агентства исходят из приоритета макроэкономической стабильности. "В то же время существует некоторая неопределенность в отношении направления этой политики, при том что предприятия в госсобственности и регулирование играют важную роль в рамках мер, принимаемых в ответ на шоки 2020 года, и с учетом политического давления, публично оказываемого на центральный банк", - отмечается в пресс-релизе.

По прогнозу Fitch, ВВП Беларуси в 2021 году может вырасти только на 0,7%, несмотря на ожидаемое ускорение темпов роста экономики во втором квартале после роста на 0,9% в первом квартале этого года. Эксперты агентства объясняют это слабым внутренним спросом, который будет перевешивать улучшение внешней конъюнктуры.

По мнению агентства, среднесрочные перспективы роста экономики Беларуси являются слабыми в том числе с учетом ожидаемого сохранения сдерживающего влияния политических событий прошлого года и введения западных санкций. "Санкции создают дополнительные сложности для роста, хотя в настоящее время представляют собой в первую очередь неформальный сдерживающий фактор для инвестиций и торговли. Отношения с целым рядом международных финансовых организаций были затронуты либо напрямую санкциями, либо позицией ключевых акционеров", - отмечается в пресс-релизе.

По оценке агентства, суммарные погашения валютного долга Беларуси в 2021 году составляют $2,77 млрд и "представляются управляемыми".

«С Россией согласовано получение выплаты в размере $500 млн и власти будут использовать $1,6 млрд валютных доходов бюджета и российский и внутренний рынки для покрытия остальной части", - говорится в сообщении.

При этом "правительство укрепляет отношения с Россией в ответ на международное осуждение и по соображениям финансового характера".

По оценке Fitch, госдолг Беларуси в среднесрочной перспективе сохранит тренд на увеличение и вырастет до 53,3% в конце 2023 года с 48,4% ВВП на конец 2020 года.

Эксперты агентства отмечают стабилизацию ситуации с банковскими депозитами после их заметного оттока в 2020 году на фоне политической нестабильности. При этом они считают, что качество банковских активов может ухудшиться с учетом значительного объема кредитования госсектора в прошлом году.