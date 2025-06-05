Последнее обновление: 05.06.2025 18:11

ЕЦБ снизил прогноз инфляции в еврозоне в 2025-2026 годах

Потребительские цены в еврозоне в 2025 году увеличатся на 2%, в 2026 году - на 1,6%. Об этом говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам июньского заседания.

Три месяца назад регулятор прогнозировал первый показатель на уровне 2,3%, второй - 1,9%. Пересмотр обусловлен ожиданиями более низкой стоимости энергоносителей и укреплением курса евро.

В 2027 году, как ожидается, инфляция составит 2%.

Потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания (базовая инфляция) повысятся, по прогнозу ЕЦБ, в текущем году на 2,4%, в следующем году - на 1,9%, в 2027 году - также на 1,9%.

ЕЦБ сохранил оценку роста ВВП еврозоны в этом году на уровне 0,9%. При этом ожидания на следующий год пересмотрены до 1,1% с ранее прогнозировавшихся 1,2%.

В 2027 году предполагает рост экономики на 1,3%.



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