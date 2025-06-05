ЕЦБ снизил процентные ставки до 2% годовых

ЕЦБ в четверг снизил ставку по депозитам на 25 б.п. до 2.

Ставка ЕЦБ по основным операциям рефинансирование снижена до 2,15%, по маржинальным кредитам - до 2,4%.

"Решение понизить ставки основано на обновленной оценке инфляционного прогноза и динамике базовой инфляции", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

В настоящее время инфляция (в еврозоне) находится около нашей среднесрочной цели в 2%.

В ЕЦБ отметили, что приходится действовать в условиях "исключительной неопределенности".

Отметим, что ЕЦБ снизил процентные ставки в восьмой раз за последний год.