Последнее обновление: 12.12.2024 18:00

ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, ставка по депозитам теперь составляет 3%, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 3,15%, ставка по маржинальным кредитам - 3,4%.

"Большинство данных о базовой инфляции говорит о том, что инфляция стабилизируется у среднесрочной цели в 2% на устойчивой основе", - говорится в сообщении регулятора.

Управляющий совет ЕЦБ по-прежнему твердо намерен добиться замедления инфляции до среднесрочной цели.

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