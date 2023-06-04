Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Беларуси с "Са" до "С", прогноз по рейтингу изменен с "негативного" на "стабильный".

Рейтинг «C» означает, что по ряду обязательств допущен дефолт, при этом вероятность выплаты основной суммы долга и процентов по таким обязательствам мала.

"Санкции, вероятно, нанесут долгосрочный ущерб экономике и государственным финансам Беларуси, поскольку поддержка со стороны России лишь частично компенсирует их воздействие, что приведет к очень высокому риску дефолта по текущим и будущим выпускам долговых обязательств", - говорится в пресс-релизе агентства, передает Интерфакс.

Также эксперты агентства считают, что "ограниченная способность Беларуси обслуживать часть своего внешнего долга в иностранной валюте в условиях ужесточения санкций, (...) вероятно, сохранится".

"Стабильный" прогноз по рейтингу указывает, что кредитный профиль Беларуси "вряд ли существенно улучшится, если санкции не будут сняты".

В пресс-релизе отмечается, что западные санкции фактически блокировали доступ Беларуси на западные финансовые рынки. При этом агентство считает, что "существует высокий риск введения дальнейших секторальных санкций", в частности, если участие Беларуси в украинском конфликте будет увеличиваться или в случае дальнейшей эскалации.

По прогнозу агентства, ВВП Беларуси в 2023 году может вырасти на 0,3% с учетом постепенной адаптации экономики к санкциям после падения на 4,7% в 2022 году.