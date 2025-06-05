Гомельский химзавод намерен экспортировать свои удобрения в Турцию, Африку, Ливию и Молдову

ОАО «Гомельский химический завод» намерено экспортировать свои удобрения в Турцию, Африку, Ливию и Молдову. Об этом в интервью «Вестнику Белнефтехима» рассказал директор завода Дмитрий Черняков.

«К сожалению, Европарламент одобрил введение в странах ЕС мер тарифного регулирования против белорусских и российских удобрений. В этих условиях ключевым из новых направлений для нас окажется турецкий рынок, поставки на который мы начали с августа 2023 года. Продолжаем изучать возможности экспорта в Западную и Восточную Африку, а также в Ливию и Молдову, куда отправляли удобрения в 2024 году. Кроме того, при наличии экономической целесообразности будем прилагать усилия к возвращению на рынок Китая после годичного перерыва», - сказал он.

Дмитрий Черняков отметил, что в нынешнем году завод продолжает принимать меры по диверсификации экспорта.

Например, если в первом квартале 2024 года на долю России приходилось 87% зарубежных поставок завода, то в первом квартале текущего — 50,5%. Общий объем экспорта удобрений предприятия вырос на 20%. Это достигнуто за счет наращивания объемов торговли в страны дальнего зарубежья. К тому же с начала года отгружена партия NPK-удобрений объемом почти 15 тысяч тонн в натуральном выражении в Кот-д’Ивуар.

«Полагаю, за год при благоприятных обстоятельствах в страновой структуре экспорта наших удобрений доля российского рынка составит 66%, Турции и других стран дальнего зарубежья (кроме африканского континента) — 20%, Европы — приблизительно 11%, Африки — 3%», - рассказал Дмитрий Черняков.