Банк России снизил ключевую ставку до 20%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 20% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

В то же время регулятор обещает поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

«Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», - полагают в центробанке.

Отметим, что на предыдущем заседании 25 апреля российский ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ставку 21%. На этом уровне она была зафиксирована 25 октября.

Это максимальный показатель за все время, такой высокой ключевая ставка не была даже после начала войны в Украине.

Последний раз Банк России снижал ставку в сентябре 2022 года с 8% до 7,5%. После этого она только росла.

Рекордной ставкой недоволен российский бизнес. Bloomberg писал в понедельник, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина «сталкивается с растущим давлением». По словам источников агентства, правительство России также ожидает снижения ставки, так как ее влияние на федеральный бюджет и отрасли экономики становится все более заметным.