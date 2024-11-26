Последнее обновление: 26.11.2024 15:09

ЦБ РФ прокомментировал создание приложения для цифрового рубля

Банк России получил предложение от АБР по разработке единого мобильного приложения для операций с цифровым рублем, чтобы сократить затраты на инфраструктуру новой нацвалюты. Об этом пишет газета «Ведомости».

Цифровой рубль планируется сделать обязательным для внедрения во все банки: с универсальной лицензией к 1 июля 2026 года, с базовой — к 1 июля 2027 года.

По словам экспертов Ассоциации, средние и малые банки обеспокоены стоимостью разработки ПО для имплементации CBDС в свои системы на уровне 85-150 млн рублей, что «несопоставимо с объемом их бизнеса».

Помимо единого приложения АБР рекомендовала создать удостоверяющие центры на базе ЦБ или единого оператора, что позволит банкам подключаться к общей платформе с минимальными издержками и усилиями.

В ЦБ заявили о готовности рассмотреть данную инициативу рынка. Кроме того, регулятор намерен безвозмездно предоставить участникам платформы цифрового рубля специализированное ПО для криптографических операций.

Напомним, закон о национальной криптовалюте вступил в силу 1 августа 2023 года. ЦБ РФ прописал для банков требования по информационной защите операций с цифровыми рублями и установил тарифы на них.

В конце октября 2024 года эксперты оценили, что коммерческим банкам потребуются инвестиции на сумму от 120 млн до более чем 200 млн рублей на подключение к платформе национальной цифровой валюты.

При этом большая часть россиян не заинтересована в использовании инструмента, согласно опросу.

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