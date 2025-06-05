В апреле цены производителей в еврозоне снизились на 2,2%, в ЕС - на 2,1%

В апреле 2025 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 2,2% по отношению к предыдущему месяцу, когда их снижение составляло 1,7%. Об этом свидетельствуют данные Евростата (Eurostat).

По сравнению с апрелем прошлого года цены выросли на 0,7%.

В странах ЕС цены производителей в позапрошлом месяце уменьшились на 2,1% после снижения на 1,6% в марте. В годовом выражении цены увеличились на 0,6%.

Наибольшее снижение цен производителей промышленной продукции за месяц было зафиксировано в Болгарии (-4,9%), Франции (-4,3%) и Ирландии (-4,0%). Рост наблюдался на Кипре (0,3%), на Мальте и в Словении (0,2%), а также в Латвии и Люксембурге (0,1%).

В годовом выражении наибольший рост был отмечен в Болгарии (17,0%), Ирландии (5,4%) и Греции (5,3%). Наибольшее снижение зафиксировано в Литве (-3,4%), Португалии (-2,4%) и Чехии (-1,4%).