Крупные инвесторы бегут с рынка США из-за торговых войн Трампа

Крупные институциональные инвесторы постепенно отворачиваются от рынка США на фоне торговых войн Дональда Трампа и растущего государственного долга, что вызывает беспокойство относительно доминирования американских активов в глобальных портфелях. Об этом пишет газета Financial Times.

Нестабильная торговая политика президента США в последние месяцы вызвала потрясения на мировых рынках, резкое ослабление доллара и отставание акций на Уолл-стрит от европейских аналогов в этом году.

Налоговый законопроект Трампа, который, по прогнозам, добавит $2,4 трлн к государственному долгу США в течение следующего десятилетия, также повысил давление на облигации казначейства США.

"Людям нужно переосмыслить свою зависимость от США. Дефицит уже давно является проблемой, и он только ухудшается. Невозможно бесконечно продолжать заимствования такими темпами. А если добавить к этому еще и непредсказуемость торговой политики, то стоит задуматься: не слишком ли много вы держите в одном рынке?", - сказал Сет Бернстайн, генеральный директор компании AllianceBernstein, которая управляет активами на $780 млрд.

Пока институциональные инвесторы пересматривают свою долю инвестиций в США, второй по величине пенсионный фонд Канады - Caisse de dépôt et placement du Québec - недавно объявил, что уменьшит свою экспозицию в США (которая сейчас составляет 40% портфеля), и взамен увеличит инвестиции в Великобритании, Франции и Германии.

Несмотря на то, что американские акции восстановились после падения, вызванного введением пошлин 2 апреля, индекс S&P 500 с начала года вырос менее чем на 2%, тогда как европейский Stoxx Europe 600 - на 9%.

Курс доллара приблизился к минимуму за три года - он снизился на 9% в этом году, даже несмотря на то, что Трамп частично отказался от многих пошлин, которые изначально анонсировал.

Инвесторы признают, что доминирование экономики США и глубина ее финансовых рынков до сих пор делают страну привлекательной для глобального капитала. Однако все больше сомнений возникает относительно устойчивости такого доминирования после более 15 лет стабильного притока средств и высоких прибылей, которые привели к тому, что в начале года доля США в глобальной капитализации рынка акций составляла около двух третей.

"Мы уже видим первые признаки того, что инвесторы начинают отходить от США", - сказал Ричард Олдфилд, CEO британской инвесткомпании Schroders.

Европейские рынки стали одним из бенефициаров такого разворота: ожидается, что масштабные расходы Германии на оборону и инфраструктуру (на сумму €1 трлн) будут способствовать росту.

"Мы довольно оптимистично настроены в отношении Европы. Здесь правительства более стабильны. Переместить деньги в Европу - вполне разумный шаг", - признался Том Найдс, вице-президент компании Blackstone.

Некоторые инвесторы, однако, сомневаются, что раздробленные рынки Европы и Азии могут стать полноценной альтернативой США.