В Швеции расследуют 30 случаев повреждения вышек связи: подозревают диверсию

В Швеции расследуют серию случаев повреждения вышек связи, которые могут быть проявлением системной диверсионной деятельности. Об этом сообщает SVT.

Шведская полиция расследует около 30 инцидентов с оборудованием вышек связи, которые вызывают предположения о диверсии. Во всех случаях злоумышленники режут кабели и повреждают важные элементы, но не крадут никакого оборудования.

Первые сообщения начали поступать во время пасхальных выходных. В некоторых случаях нанесенные повреждения привели к перебоям со связью, но не создали масштабных проблем.

"Особенность заключается в том, что такие сообщения поступают с географически ограниченной территории", – отметил глава отдела безопасности шведской государственной Службы почтовой связи и телекоммуникаций Роджер Густафссон.

По данным источников, в полиции склоняются к версии, что за большинством инцидентов стоят одни и те же субъекты. "Общим знаменателем" для случаев является то, что все они произошли недалеко от трассы E22 вдоль восточного побережья Швеции.