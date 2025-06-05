В Минске в 2025 году введут в эксплуатацию 74 объекта сверхнормативного строительства

Власти Минска планируют в 2025 году ввести в эксплуатацию 74 объекта сверхнормативного строительства. Об этом заявила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

«На начало текущей пятилетки количество строек со сверхнормативными сроками в Минске достигало трехсот. Сейчас же их объем ощутимо сократился. В текущем году планируем ввести в эксплуатацию 74 объекта сверхнормативного строительства», - сказала Гонтарева, которую цитирует пресс-служба Мингорисполкома.

Она пояснила, что возведение социальных объектов и объектов инженерно-транспортной инфраструктуры нередко связано с реализацией имущественных прав граждан. Иногда разногласия сказываются на сроках возведения строительства отдельных объектов. Кроме того, коммунальные предприятия завершают строительство объектов, с которыми не справились инвесторы.