Власти Беларуси направят 6,3 млрд. руьблей на строительства жилья в 2023 году

Совмин Беларуси утвердил планы по строительству жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним на 2023 год.

Согласно постановлению №49 от 20 января 2023 года местным властям установлено задача обеспечить в 2023 году ввод в эксплуатацию 4300 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, создав «задел под программу жилищного строительства на 2024 год».

Документом установлен предельный норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в размере 1017 рублей для выдачи Беларусбанком льготного кредита, не превышающем 1170 рублей для выдачи льготного кредита Белагропромбанком и 1170 рублей для выдачи льготного кредита Беларусбанком на строительство одноквартирных, блокированных жилых домов, расчета одноразовой субсидии на строительство и определения максимальной нормируемой стоимости жилого помещения в целях предоставления субсидий на уплату части процентов за пользование кредитом.

Также определен размер финансирования строительства жилья в размере 6,3 млрд. рублей без учета затрат на транспортную инфраструктуру. Креитные ресурсы банков на финансирование жилищного строительства соствят не менее 1,56 млрд. рублей.

Постановление вступает после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г.