Минстройархитектуры Беларуси озаботилось качеством импортируемой керамической плитки

Минстройархитектуры Беларуси озаботилось качеством импортируемой из стран, не являющихся членами ЕАЭС, керамической плитки.

Как сообщает ведомство, аккредитованными отечественными лабораториями проведены исследования импортируемой из стран, не входящих в ЕАЭС, керамической плитки на предмет соответствия ГОСТу.

Проверкой установлено несоответствие по ряду основных показателей, влияющих на прочностные, качественные и потребительские свойства продукции.

«Министерством архитектуры и строительства совместно с заинтересованными проводится дополнительная работа по оценке керамической плитки и выработке комплекса мер по обеспечению внутреннего рынка продукцией исключительно надлежащего качества», - говорится в сообщении Минстройархитектуры.