Правительство Литвы одобрило национальный режим санкций в отношении Беларуси

Правительство Литвы в среду одобрило внесенные в Сейм поправки в законы, которые предусматривают возможность введения экономических ограничений против России и Беларуси в случае прекращения действия европейских санкций.

Предложенные Министерством иностранных дел (МИД) поправки, предусматривают возможность для правительства составлять списки лиц и компаний, подпадающих под санкции, замораживать их активы или применять секторальные ограничения.

Активы российских и белорусских граждан или компаний будут заморожены, если последние подрывают территориальную целостность Украины, поддерживают войну и репрессии против российской оппозиции и гражданского общества.

«Мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям. Конечно, можно ожидать, что они будут продлены, но также и возможной их частичной или полной отмены», - отметила заместитель министра иностранных дел Габия Григайте-Даугирде на заседании правительства.

Ожидается, что законопроект вступит в силу с 1 августа, но его еще должен будет одобрить Сейм, пишут литовские СМИ.