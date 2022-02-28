ЦБ России понимает ставку до 20%, вводит обязательную продажу валютной выручки

Совет директоров Банка России принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку на 10,5 процентного пункта до 20% годовых.

"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20% годовых. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - говорится в сообщении регулятора.

Минфин России вводит обязательную продажу 80% валютной выручки.