Центробанк России рекордно повысил ключевую ставку

Центральный банк Российской Федерации повышает ключевую ставку с 5,5 процента до 6,5 процента, что стало максимальным повышением ставки за период с конца 2014 года.

По оценкам Банка России, во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска.

По прогнозам экспертов банка, в 2021 году уровень инфляции составит от 5,7 до 6,2 процента, а в 2022 году - от 4,0 до 4,5 процента.

"Мы не должны мириться с высокими инфляционными ожиданиями, чтобы они не заякорились на этом высоком уровне и нам не пришлось потом сильнее повышать ключевую ставку", - так обосновала шаг Центробанка его глава Эльвира Набиуллина.

Как подчеркнули в Центробанке, принятое решение по ключевой ставке направлено на возвращение инфляции к 4 процентам. Однако сейчас инфляция растет выше прогноза ЦБ. Годовая инфляция увеличилась до 6,5 процента после 6,0 процента в мае и, по оценке на 19 июля, сохранилась на том же уровне. При этом потребительские цены несколько снизились, но все равно остаются высокими.