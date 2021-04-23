Последнее обновление: 23.04.2021 17:35

Банк России повысил ключевую ставку до 5,0% годовых

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,00% годовых (ранее 4,50% годовых), говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7–5,2%.", - говорится в сообщении регулятора.

Быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России в середине 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

Впрочем, эксперты ожидали повышения ключевой ставки ЦБ. Правда, мнения разделились практически поровну: одна половина ожидала повышения на 25 базисных пунктов, другая - сразу на 50 базисных пунктов.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 июня 2021 года.

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