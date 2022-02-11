ЦБ России повысил ключевую ставку до 9,5% годовых

Совет директоров Банка России на первом в этом году заседании повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 9,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

Таким образом, теперь ключевая ставка достигла рекордного с конца апреля 2017 г. уровня. Тогда она была 9,75%, в начале мая ее снизили до 9,25%. В целом с марта прошлого года ЦБ повысил ставку восьмой раз подряд.

«Расширение спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска. Быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов усиливает инфляционное давление. Проинфляционной остается конъюнктура мировых товарных рынков. Инфляционные ожидания пока не снижаются, оставаясь на многолетних максимумах. В этих условиях баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных», — сказано в пресс-релизе регулятора.

В связи с этим ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2022 г. с 4-4,5% до 5-6%. Он также допустил повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

Другими причинами подобного решения являются возросшие геополитические риски и волатильность на финансовых рынках вследствие них. Также аналитики указали на ослабление курса рубля.