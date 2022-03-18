ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых

Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых в ожидании разгона инфляции на фоне вхождения российской экономики «в фазу масштабной структурной перестройки».

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году», — заявил ЦБ.