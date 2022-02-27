Последнее обновление: 27.02.2022 12:01

Лукашенко назвал Зеленского "неадекватеным" и зависимой фигурой

Лукашенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский "неадекватен" и не является самостоятельной политической фигурой.

Он заявил, что пытался связаться с Зеленским. По его словам, Зеленский на предложение о переговорах в Гомеле ответил: "Возможно, переговорим". Отказ Зеленского направить делегацию на переговоры в Гомель Лукашенко прокомментировал « Это их выбор. Зря, очень зря!».

"Бедный Путин. То предлагают, то назад отступают. Мне его, честно говоря, жаль. Ну как с ними разговаривать (украинскими властями – ред.)?", - посетовал Лукашенко.

Он считает, что Зеленский зависим в своих решениях от внешних сил: "Не дадут ему, не дадут!"

Ранее по теме


<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование