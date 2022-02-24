Лукашенко призывает к дипломатическому урегулированию конфликта между РФ и Украиной

Лукашенко призывает Россию и Украину к мирному урегулированию конфликта, пытаясь ответить на вопрос «Что делать?».

"Конфликт начался, что делать? Если меня не услышали во время послания, когда я к ним обратился, я хочу, чтобы в этот момент они (в Украине) меня услышали. Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вы понимаете, если, не дай бог, начнется наземная операция…

Там еще ракетами и прочим стреляют то по нефтебазам, то по инфраструктуре военной - боеприпасам и складам, якобы уже и подавлена вся инфраструктура. Она всем была известна, и России в том числе. Так вот, при наземной операции - единственный выстрел, и погибнет хоть один человек - это начнется полномасштабная война. Этого нельзя допустить", - предупредил Лукашенко.

"Китайцы, мудрые люди, говорят: "Сейчас еще дверь не захлопнута. Сейчас еще этот конфликт можно предотвратить". Поэтому надо искать пути к недопущению кровопролития. Чтобы не допустить этого и остановить эскалацию, нужно сесть за стол переговоров", - призывает белорусский миротворец.