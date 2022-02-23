СНБО Украины предупредил об угрозе провокаций из Беларуси

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил об угрозе военных провокаций из Беларуси.

"В ходе обработки аудиовизуального контента, распространяемого в белорусском сегменте социальных медиа, команда Центра зафиксировала распространение видеозаписи транспортировки бомбардировщика Су-24 в приграничном с Украиной Ивановском районе Беларуси (граничит с Волынской областью). Важно заметить, что самолеты Су-24 находятся на вооружении Украины", - говорится в сообщении, передает УНН.

Сообщили, что по визуальной оценке транспортированный самолет является полностью непригодным для осуществления полетов, что делает его идеальным "реквизитом" для постановочных видео по обезвреживанию украинского боевого самолета, который нарушил воздушное пространство Беларуси. Также стоит заметить, что особым признаком транспортируемого самолета является отметка "49" на фюзеляже.

"Подобное провокационное видео может стать началом активной фазы реализации планов Беларуси по оправданию военной агрессии в отношении Украины", - отмечается в сообщении.

Центр передал соответствующие наработки руководству ВС Украины для оперативного учета и реагирования на вероятную угрозу.