Макей о флаге в Днепре: В нашем запасе был набор очень серьезных мер

Мэрия Днепра заменила все расположенные у здания городского совета флаги национальных меньшинств на украинские сообщил сегодня глава МИД РБ Владимир Макей со ссылкой переданную украинской стороной фотографию.

«Сегодня мне передали фотографию из Днепра. Все флаги, которые были вывешены там, все флаги национальных меньшинств, они заменены на украинские флаги. Я так понимаю, что таким образом они решили выйти из данной ситуации», - сказал Макей, комментируя замену госфлага РБ в Днепре на БЧБ-флаг.

«Одно дело когда пытаются упрекать официальное руководство соседней страны в каких-то якобы враждебных действиях, но совершенно другое, когда оскорбляются национальные чувства народа, оскорбляются государственные символы. Это абсолютно недопустимо. Поэтому поверьте, в нашем запасе был набор очень серьезных мер. Я рад, что нам не пришлось до конца их использовать», — заявил министр.

"Все эти дни мы активно работали над тем, чтобы восстановить статус-кво. Украинской стороне было доведено наше четкое видение, какие могут быть в ближайшие дни наши ответные шаги, реакция на этот абсолютно бездумный инцидент", - добавил он.