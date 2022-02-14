Последнее обновление: 14.02.2022 14:37

Министры обороны Беларуси и Украины обсудили «болевые точки»

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом, а власти в Минске не являются инициатором напряженности в отношениях между двумя странами.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РБ по итогам телефонного разговора Хренина с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«…стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся «болевые точки», а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе», - сказано в сообщении.

Отмечается, что министры обсудили проходящие в том числе в Беларуси учения, выразив уверенность, что «данные мероприятия не несут угроз безопасности братским странам».

«Беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе», - подчеркивается в сообщении.

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