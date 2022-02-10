Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова

Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело в отношении городского головы Днепра Бориса Филатова за разжигание национальной вражды.

«Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь – государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

«Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог», - отмечается в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.130 УК РБ и направлено в Следственный комитет РБ для предварительного расследования.