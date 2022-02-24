Лукашенко: Военное руководство Украины было предупреждено о возможной спецоперации

Военное руководство Украины было предупреждено о возможности боевых действий, но не предприняло никаких шагов, заявил сегодня Лукашенко.

По его словам, военное руководство Украины дважды проводило переговоры с белорусскими коллегами. Последний такой разговор состоялся после встречи Лукашенко и Путина в Москве. Нюансы переговоров глав государств были доведены до украинской стороны.

"Сегодня ночью до операции он (представитель военного руководства Украины) попросился на разговор. Я говорю: "Говорите с ним". Вы ему от меня предложили, что после встречи с Путиным Лукашенко вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!" - заявил Лукашенко.