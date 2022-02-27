Зеленский наотрез отмел Беларусь как место для переговоров

Президент Зеленский заявил, что знает о предложении начать переговоры с Россией в Беларуси и даже согласился бы приехать на переговоры в синеокой, если бы с ее стороны не было боевых действий.

Представитель Кремля Песков сообщил о том, что российская делегация прибыла в Беларусь на переговоры с украинцами, готова начать их в Гомеле.

МИД РБ подтвердил прибытие российской делегации в Гомель.

"Да, мы подтверждаем эту информацию. Белорусская сторона уже подготовила все необходимое для переговоров, обеспечивает в полном объеме решение всех протокольных, логистических и иных вопросов", - заявил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

Зеленский ответил, что Киев хочет мира и переговоров с РФ, и предложил Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку как площадку для переговоров с РФ, и отметил, любой другой город в Европе подходит, но не в Беларуси.

Зеленский обратился к белорусам и пожелал стране "снова стать доброй и безопасной".

«Искренне желаю Беларуси снова стать такой же доброй и безопасной, какой ее еще недавно все видели. Сделайте правильный выбор – это главный выбор вашей жизни», - заявил Зеленский во время очередного видеообращения.