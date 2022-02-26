Власти России начали бороться со «вторжением» в российских СМИ

Роскомнадзор направил десяти российским СМИ уведомления с требованием ограничить доступ к недостоверной информации «об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины», сообщается на сайте службы.

Уведомления направлены таким СМИ, как «Эхо Москвы», «ИноСМИ», «Медиазона» (признана иноагентом), «New Times», «Дождь» (признан иноагентом), «Свободная Пресса», «Крым.Реалии» (признаны иноагентом), «Новая Газета», «Журналист» и «Лениздат».

«…под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны», - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Если эти СМИ не удалят указанную информацию, доступ к ним будет ограничен.