Госдума РФ приняла закон об уголовном наказании за фейки о российской армии

Госдума РФ сразу во 2 и 3 чтениях приняла закон об уголовном наказании за фейки за фейки о действиях российских вооруженных сил.

Согласно закону за заведомо ложные фейки предусматривается штраф от 700 тыс. до 1,5 млн (здесь и далее) российских рублей, либо до 3 лет колонии

за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды - штраф от 3 до 5 млн рублей, либо от 5 до 10 лет колонии

за заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия - от 10 до 15 лет колонии

за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) - штраф от 100 тыс до 300 тыс рублей или до 3 лет колонии

если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия - штраф от 300 тыс до 1 млн рублей или до 5 лет колонии

за призывы к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) будут караться штрафом до 500 тыс рублей или до 3 лет колонии.