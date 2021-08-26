В Москве запретили митинг журналистов против закона об "иноагентах"

Мэрия Москвы отказала журналистам в проведении митинга протеста против закона об "иноагентах", отклонив заявку профсоюза журналистов из-за запрета на проведение публичных мероприятий из-за эпидемии коронавируса.

Журналисты планировали провести протестную акцию 4 сентября на Пушкинской площади. Несколько кандидатов в депутаты Госдумы, в том числе председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин, предложили провести в этот день встречи с избирателями для обсуждения вопросов свободы СМИ, сообщает DW.

В свою очередь профсоюз журналистов намерен 2 сентября организовать встречу коллег-журналистов, руководителей СМИ и юристов, чтобы "обсудить пути защиты и договориться о совместных действиях".

Министерство юстиции РФ 21 августа включило в список СМИ - "иностранных агентов" телеканал "Дождь", интернет-издание "Важные истории", специализирующееся на журналистских расследованиях, а также еще семь журналистов. Это уже пятое расширение списка "иноагентов" за последние четыре месяца.

22 августа журналисты провели возле здания ФСБ на Лубянке серию одиночных пикетов против признания СМИ "иностранными агентами". Полиция задержала 12 человек. Почти все задержанные были отпущены после составления протоколов о нарушении правил проведения митинга.