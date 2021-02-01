Роскомнадзор пригрозил санкциями за «завышенные» оценки числа протестующих

Роскомнадзор заявил, что в соцсетях распространяются сообщения «с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов», и пригрозил за них штрафами и блокировками. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте ведомства.

На основании требований Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора администрации соцсетей блокируют доступ к ложной информации, с завышенными показателями о количестве участников незаконных митингов, о якобы имевших место фактах насилия и столкновений, гибели участников акций.

В Роскомнадзоре напомнили, что отказ ограничить доступ к запрещенной информации наказывается штрафом в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, а в случае неудаления информации законодательство позволяет блокировать соответствующие страницы.