Многочасовые переговоры "нормандской четверки" не принесли прорыва

Встреча в "нормандском формате", завершившаяся в Берлине в ночь на пятницу, 11 февраля, не принесла прогресса в переговорах по Донбассу на фоне сохраняющейся напряженности на границе России и Украины.

Консультации с участием представителей Германии, Франции, России и Украины продолжались более девяти часов.

"Это были сложные переговоры, в которых были выявлены разные позиции и различные варианты решения", - рассказал агентствам Reuters и dpa собеседник в германо-французских дипломатических кругах, передает DW.

В то же время стороны были едины во мнении, что нужно придерживаться минских договоренностей, достигнутых в 2014 году. Участники переговоров намерены продолжить работу над "полной реализацией" этих договоренностей, отметил источник.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак признал, что участникам переговоров не удалось согласовать совместное заявление, но все они выступили за "разблокирование и активизацию работы Трехсторонней контактной группы".

"Все участники "нормандского формата" заинтересованы, чтобы процесс в ТКГ был эффективным. Последнее время, к сожалению, ТКГ не принимало решений", - подчеркнул Ермак. Следующее заседание ТКГ должно пройти 2 марта.

Глава офиса Владимира Зеленского также добавил, что новая встреча "нормандской четверки" состоится "очень скоро".

По словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, представлявшего Россию на переговорах, участники консультаций в Берлине не обсуждали возможности встречи лидеров четырех стран.

"В этой ситуации никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для этого", - заявил Козак, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс". Он подчеркнул, что в ходе встречи в Берлине о следующей встрече политсоветников пока тоже не договорились. По его словам, необходимо дождаться встречи контактной группы и посмотреть, как она пройдет.

Дмитрий Козак также заявил, что Берлин и Париж "с пониманием относятся" к необходимости диалога между Киевом и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако "готовности проявить достаточной твердости" в этом вопросе не проявляют.

Первая встреча в "нормандском формате" в 2022 году прошла 26 января в Париже. По его итогам впервые за два года вышло совместное заявление, в котором высказывалась поддержка безусловного режима прекращения огня в Донбассе.