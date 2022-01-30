Глава МИД Украины объявил о запуске «сетевой дипломатии» для «сдерживания» России

В рамках стратегии по сдерживанию «агрессивных действий» России необходимо перейти от «челночной дипломатии», которая действовала во времена холодной войны, к сетевой.

Об этом в колонке для «Нового времени» заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК.

«Челночная дипломатия» подразумевала «курсирование дипломатов между сторонами конфликта», однако сегодня мир изменился и необходимо действовать по-другому, пишет Кулеба.

По его словам, «сетевая дипломатия» с центром в Киеве, которую запустит Украина, предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по «сдерживанию» России, а также тесную координацию с Киевом до и после контактов с Москвой.

«Это создает эффект сотни зеркал для Кремля: Россия отовсюду слышит одну и ту же позицию, согласованную с Украиной», — считает Кулеба. По его словам, три раунда переговоров — США и России, Совета Россия — НАТО и России с ОБСЕ, — которые прошли в середине января в Европе, «показали сетевую дипломатию в действии».

По словам министра, в последние недели дипломатическая система Украины работает, «как современный гаджет», одновременно решая несколько задач, благодаря чему Киеву удалось добиться высокого уровня международной поддержки.

В середине января Кулеба представил план сдерживания России, которая «взяла курс на эскалацию». Он включал три пункта: дипломатические усилия, разработку санкций и усиление оборонного сотрудничества стран Запада с Украиной. Сейчас, по словам министра, в него добавился еще один элемент — помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности Украины.