Последнее обновление: 27.01.2022 13:09

Западные спецслужбы заметили увеличение числа солдат РФ на границе с Украиной

По данным западных спецслужб, Россия в последнее время продолжала высокими темпами перебрасывать военнослужащих к границе с Украиной.

В настоящее время в приграничных районах могут находиться от 112 до 120 тысяч российских солдат и офицеров, сообщает dpa со ссылкой на высокопоставленного представителя спецслужб. Этот показатель не учитывает вооруженные силы пророссийских сепаратистов в украинском Донбассе, численность которых оценивается примерно в 35 тысяч человек.

Собеседник dpa указал, что в ближайшие недели численность российских военнослужащих близ украинской границы может значительно возрасти. При этом конкретных цифр он не назвал. Все признаки свидетельствуют о том, что стягивание сил к границе продолжается, отметил сотрудник спецслужбы. Среди прочего, по его словам, вероятно дальнейшее увеличение числа батальонных тактических групп (БТГ) в составе 600-1000 военнослужащих, в настоящее время оцениваемое в пределах 60.

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